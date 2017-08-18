SÜPER LİG'DEKİ KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 21:45'te başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan; Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Adem Büyük
Beşiktaş'ın ilk 11': Fabri, Pepe, Tosic, Caner, Beck, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun
Kaynak: haberinburada
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