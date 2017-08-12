İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

SÜPER LİG'DEKİ GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU


Süper Lig'deki Göztepe-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Tarih : 12 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : Süper Lig'deki Göztepe-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda geçen sene beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında, bu sezon Süper Lig'e çıkan Göztepe'ye konuk olacak. 21:45'te başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan Demirel, İsmail, Skrtel, Neustadter, Isla, Mehmet Topal, Josef, Alper, Valbuena, Dirar, van Persie

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Lig  Deki  Göztepe-Fenerbahçe  Maçının  İlk  11  Leri  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER