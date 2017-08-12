SÜPER LİG'DEKİ GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda geçen sene beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında, bu sezon Süper Lig'e çıkan Göztepe'ye konuk olacak. 21:45'te başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan Demirel, İsmail, Skrtel, Neustadter, Isla, Mehmet Topal, Josef, Alper, Valbuena, Dirar, van Persie
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar