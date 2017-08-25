SÜPER LİG'DEKİ GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 3. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligin yeni ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Saat 21:45'te başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Serdar Aziz, Maicon, Mariano, Linnes, Fernando, Tolga, Belhanda, Garry Rodrigues, Ndiaye, Gomis
Sivasspor'un ilk 11'i: Rochet, Rıdvan - Djakov - Bjarsmyr - Elderson, Mert - Auremir, Leandrinho - Hakan - Emre, Kone
Kaynak: haberinburada
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