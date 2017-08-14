SÜPER LİG'DEKİ GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Galatasaray-Kayserispor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında, geçen sezonu istediği gibi tamamlayamayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek. Saat 21:45'te başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Gomis
Kayserispor'un ilk 11'i: Silviu, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Levent, Deniz, Espinoza, Şamil, Güray, Umut, Gyan
Kaynak: haberinburada
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