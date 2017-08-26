SÜPER LİG'DEKİ BEŞİKTAŞ-BURSASPOR MÜCADELESİNİN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Beşiktaş, seyircisi önünde Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk edecek. Saat 19:45'te başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk
Bursaspor'un ilk 11'i: Harun, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Batalla, Deniz, Stancu, Delarge
Kaynak: haberinburada
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