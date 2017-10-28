SÜPER LİGDE YENİ SİSTEM İLK KEZ UYGULANDI
Süper Ligde Video Hakem Uygulaması, bugün oynanan Başakşehir-Akhisarspor maçında ilk kez uygulandı.
Teknoloji desteği ile hakeme yardımcı olmayı hedefleyen Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin ilk adımı olan offline (çevrim dışı) uygulama, Süper Lig'de bugün oynanan Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası ile başladı.
CÜNEYT ÇAKIR İLE BARIŞ ŞİMŞEK VİDEO YARDIMCI HAKEM OLARAK GÖREV YAPTI
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek video yardımcı hakem olarak görev yaptı.Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile bir araya gelerek uygulama öncesi VAR aracında incelemelerde bulundu.
BU HAFTA 2 MAÇTA DAHA UYGULANACAK
"Minimum müdahale, maksimum fayda" parolasıyla uygulanan Video Yardımcı Hakem sisteminin offline (çevrim dışı) uygulamaları, 10. hafta 2 maçla daha devam edecek. 29 Ekim Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Bursaspor-Antalyaspor maçında Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler, 30 Ekim Pazartesi günü de Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında Mete Kalkavan ve Alper Ulusoy video yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Süper Lig'deki her stadyumda en az 3 kez yapılacak VAR'ın offline uygulamaları önümüzdeki haftalarda da sürecek.
Kaynak: haberinburada
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