SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN İLK MAÇINDA BAŞAKŞEHİR, BURSASPOR'U 1-0 YENDİ
Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonu açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor'u Elia'nın tek golüyle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in açılış maçında Medipol Başakşehir ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşlılaşmayı Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetti.
TEK GOL ELİA'DAN
Medipol Başakşehir karşılaşmanın 21. dakikasında Eljero Elia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Elia, 2017-2018 sezonunun ilk golünü kaydederken asisti yapan isim ise Edin Visca oldu.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Bursaspor, ikinci devrede aradığı golü bulamadı ve Medipol Başakşehir sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir lige 3 puanla başlarken Bursaspor, İstanbul'dan puansız ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar