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Süper Lig'de Yeni Sezonun İlk Maçında Başakşehir, Bursaspor'u 1-0 Yendi

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN İLK MAÇINDA BAŞAKŞEHİR, BURSASPOR'U 1-0 YENDİ

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonu açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor'u Elia'nın tek golüyle 1-0 mağlup etti.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Süper Lig'de Yeni Sezonun İlk Maçında Başakşehir, Bursaspor'u 1-0 Yendi(8/10)4

Süper Lig'in açılış maçında Medipol Başakşehir ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşlılaşmayı Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetti.

TEK GOL ELİA'DAN

Medipol Başakşehir karşılaşmanın 21. dakikasında Eljero Elia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Elia, 2017-2018 sezonunun ilk golünü kaydederken asisti yapan isim ise Edin Visca oldu.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Bursaspor, ikinci devrede aradığı golü bulamadı ve Medipol Başakşehir sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir lige 3 puanla başlarken Bursaspor, İstanbul'dan puansız ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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