Süper Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni Boutaib'in golüyle 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nde Zeki Yavru kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Konuk ekip maçtan Khalid Boutaib'in attığı golle 1-0 üstün ayrılırken, ev sahibinde Zeki Yavru 76. dakikada kırmızı kart gördü.

İLK YARI POZİSYONSUZ GEÇTİ

Müsabakanın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretemediler. Malatyaspor toplam 368 pas yaptığı ilk yarıda, savunmada sağlam duran rakibini aşamadı.

İkinci yarıda biraz daha hareketli bir futbol ortaya koyan Malatya, rakibini zorladı ve sonuca gitti.

YENİ MALATYASPOR GOLÜ 68'DE BULDU

Adem Büyük'ün soldan getirdiği topu ceza sahasında tamamlayan Boutaib, ligdeki altıncı golüne imza atarak 68. dakikada Malatya'yı 1-0 öne geçirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ZEKİ YAVRU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibinde Zeki Yavru, 76. dakikada rakibi Sadık'ın boğazına yaptığı hamle sonucunda direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Yeni Malatyaspor, müsabakayı 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 14'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada