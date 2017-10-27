SÜPER LİGDE VİDEO YARDIMCI HAKEM UYGULAMASI YARINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin(VAR) Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak 3 maçta 'offline' olarak uygulanacağını açıkladı. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması:
HEDEF HAKEM HATALARINI AZALTMAK
Teknoloji desteği ile hakeme yardımcı olmayı ve hataları en aza indirmeyi hedefleyen Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ilk adımı olan offline (çevrim dışı) uygulama, Süper Lig'de başlıyor.
BU HAFTA DENEMELER BAŞLIYOR
Yaklaşık iki yıldır FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile koordineli olarak yapılan protokoller çerçevesinde inceleme ve çalışmalarını kararlı ve titiz şekilde yürüten Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'ın ilk etapta Süper Lig'in 10. haftasındaki 3 maçta offline olarak uygulanmasına karar verdi.
3 MAÇTA UYGULANACAK
28 Ekim Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek, 29 Ekim Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Bursaspor-Antalyaspor maçında Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler, 30 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında ise Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy video yardımcı hakem olarak görev yapacak.
İLK HAFTALARDA ÇEVRİMDIŞI UYGULANACAK
Stadyumların ve Video Yardımcı Hakemlerin sisteme entegresini sağlamak amacıyla başlayacak olan offline (çevrim dışı) uygulama, Süper Lig'deki her stadyumda en az 3 kez yapılacak. VAR'ın offline uygulamaları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.
ÇEVRİMDIŞI UYGULAMADA MAÇA MÜDAHALE EDİLMEYECEK
Çevrim dışı olarak yapılacak test çalışmaları esnasında yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri VAR aracına aktarılacak ve burada Video Yardımcı Hakem tarafından izlenecek. Müsabaka hakemiyle hiçbir iletişim kurmadan, VAR kapsamına girecek pozisyon ile ilgili tespitler anında sesli ve görüntülü olarak sisteme kaydedilecek.
KAYITLAR IFAB'A GÖNDERİLECEK
Müsabakanın ardından söz konusu kayıtlar, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) gönderilecek ve offline testin sonuçları IFAB'ın uluslararası sistemine yüklenecek. Her bir testin başarılı olup olmadığına IFAB karar verecek.
Kaynak: haberinburada
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