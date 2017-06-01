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süper lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

SÜPER LİG'DE SON HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 12:51
Puan Ver : Süper Lig'de Son Haftanın Hakemleri Belli Oldu(5/10)3


Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



2 Haziran Cuma

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

17.00 Akhisar Belediyespor - Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

20.00 Antalyaspor - Gaziantepspor: Suat Arslanboğa



3 Haziran Cumartesi

14.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Barış Şimşek

17.00 Trabzonspor - Bursaspor: Fırat Aydınus

17.00 Adanaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

17.00 Beşiktaş - Osmanlıspor: Arda Kardeşler



 



kaynak:sabah








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