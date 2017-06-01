SÜPER LİG'DE SON HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
2 Haziran Cuma
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
17.00 Akhisar Belediyespor - Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan
20.00 Antalyaspor - Gaziantepspor: Suat Arslanboğa
3 Haziran Cumartesi
14.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Barış Şimşek
17.00 Trabzonspor - Bursaspor: Fırat Aydınus
17.00 Adanaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
17.00 Beşiktaş - Osmanlıspor: Arda Kardeşler
kaynak:sabah
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