TFF 1'Lig'den Süper lige yükselen son takım İzmir temsilcisi Göztepe ile birlikte 2017-2018 sezonunda mücadele eden takımlardan 4'ü sarı kırmızılı forma giyecek. Böylece Süper ligin yeni sezonda ağırlıklı rengi sarı kırmızı oldu.