Süper Ligde 9. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti. Fenerbahçe ve Başakşehir'in oranları düşerken, Beşiktaş'ın oranı yükseldi. Lider Galatasaray'ın oranı ise değişmedi.

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk yolunda zirvede Galatasaray liderliğini sürdürürken, takipçilerinin birçoğu puan kaybı yaşadı.

GALATASARAY'IN ORANI DEĞİŞMEDİ

Haftalık değerlendirmesini yapan İddia Risk Yönetim Kurulu şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti. Şampiyonluğun en büyükl favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı değişmezken, Beşiktaş'ın 3,50 olan oranı, 4.00'e çekildi.

Fenerbahçe'nin oranı 5,50'den 5,25'e, 4. sırada gösterilen Başakşehir'in oranı ise 6,50'den 6,25'e indirildi.

İşte yeni oranlar;

Galatasaray - 1,60Beşiktaş - 4,00Fenerbahçe - 5,25Başakşehir - 6,25Göztepe - 48,00Akhisarspor - 48,00Göztepe - 48,00Kayserispor - 60,00Trabzonspor - 200,00

Kaynak: haberinburada