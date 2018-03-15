Volkan Demirel, Dalga Konusu Olan Resimle İlgili İlk Kez Konuştu: Zaten Amaç Benzememesi
Düşen Jette Ölen Mina'ya Nişanlısından Duygusal Veda: Beni Bekle
Bu Halini Unutun! Deniz, Eridikçe Eriyor
Çavuşoğlu'nun Abd Ziyaretine Tillerson Engeli! Görüşme İptal Oldu
Tepki Çeken Görüntüye Kayıtsız Kalamadı: Hain, Vicdansız
Terör Örgütü Pkk'nın Erdoğan'ın Ailesine Veyakınlarına Suikast Planı Yaptığı Ortaya Çıktı
Süper Ligde Şampiyonluk Bahis Oranları Değişti
Kızı Jette Ölmüştü! Acılı Annenin, Tabutuna Bakışı Yürekleri Dağladı
Urfa Kalesi'nden Düşüp Ölmüştü, Kızı İsyan Etti: Herkes Gırgır Geçiyor
Ypg'li Teröristlerin Yeni Oyunu Ortaya Çıktı!
Galaya Sarhoş Gelen Nejat, Az Kalsın Düşüyordu
Meclis Kulisindeki Kavgayla İlgili Muhakkik Tayin Edildi!
Rapor Yayınlandı! Petrole İndirim Geliyor
Messi Barcelona'yı Çeyrek Finale Uçurdu!
Messi Başarıya Doymuyor! Devler Liginde Gol Sayısını 100'e Çıkardı
Jupp Heynckes'ten Beşiktaş Taraftarına Büyük Övgü
Lionel Messi'den Büyük Bir Başarı Daha! Kariyer Rekoru Kırdı
Dolar Yükselişte, Euro Rekora Koşuyor
İstanbul'da Çocuklar Araç Altına Yerleştirilmiş El Yapımı Bomba Buldu
Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın'ın Eşi Tutuklandı

Süper Ligde Şampiyonluk Bahis Oranları Değişti

SÜPER LİGDE ŞAMPİYONLUK BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk bahis oranları değişti. İddaa, Galatasaray'ı 2,10'luk oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösteriyor.

Tarih : 15 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : Süper Ligde Şampiyonluk Bahis Oranları Değişti(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı iyiden iyiye kızışırken, hafta sonu oynanacak kritik maçlar öncesinde İddaa şampiyonluk oranları da güncellendi.

25. haftayı lider kapatan Galatasaray, 2.10'luk oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak görülüyor. Hemen ardından Beşiktaş, 2.90'lık oranla Sarı-Kırmızılılar'ı takip ediyor. Daha önce 3.50'lik oranı bulunan Siyah-Beyazlılar, Gençlerbirliği'ne karşı aldığı 1-0'lık galibiyetle, Galatasaray'la olan puan farkını korumuştu.

BAŞAKŞEHİR'İN ŞANSI AZALDI

Beşiktaş'la aynı puanda yer alan Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuna verilen oran ise 3.75. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden Başakşehir'in daha önceki oranı 3.40'tı.

FENERBAHÇE KAN KAYBEDİYOR

Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranlarında yaşanan düşüş ise dikkatlerden kaçmadı. Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla geçen Sarı-Lacivertliler, zirveyle arasında olan puan farkını korumasına karşın 3.50'den 4.75'e yükseldi.

İşte İddaa'nın değişen şampiyonluk oranları:

Galatasaray

Eski oran: 2.35 Yeni oran: 2.10

Beşiktaş

Eski oran: 3.50 Yeni oran: 2.90

Başakşehir

Eski oran: 3.40 Yeni oran: 3.75

Fenerbahçe

Eski oran: 3.50 Yeni oran: 4.75

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Ligde  Şampiyonluk  Bahis  Oranları  Değişti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER