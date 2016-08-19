

Spor Toto Süper Lig'in Turgay Şeren'in adı verilen 59. sezonu, bugün 21.45'te Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Adanaspor-Bursaspor maçıyla başlıyor. İlk sezonunda Fenerbahçe'nin, son sezonunda ise Beşiktaş'ın şampiyon olduğu lig tarihinde mutlu sonla en çok kucaklaşan takım, 20 şampiyonluğu bulunan Galatasaray. Sarı- Kırmızılı takımı 19 şampiyonlukla Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş'ın 14, Trabzonspor'un 6, Bursaspor'un da 1 şampiyonluğu var. Bu 5 şampiyonun yanı sıra yeni sezonda Adanaspor, Akhisar Belediye, Alanyaspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor ligde mücadele edecek. 1959 yılında başlayan lig mücadelesinde 59. sezon bugün start alıyor. Ligde ilk devre 25 Aralık'ta yapılacak 16. hafta maçlarıyla sona erecek. İkinci bölüm, 7 Ocak 2017'de yapılacak 17. hafta müsabakalarıyla başlayıp, sezon 21 Mayıs'ta tamamlanacak. Sezonun ilk derbisi ise 5. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında, Siyah- Beyazlıların ev sahipliğinde Vodafone Arena'da oynanacak.