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Süper Lig'de Kayserispor ile Osmanlıspor 2-2 Berabere Kaldı

SÜPER LİG'DE KAYSERİSPOR İLE OSMANLISPOR 2-2 BERABERE KALDI

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Ankara temsilcisi Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Süper Lig'de Kayserispor İle Osmanlıspor 2-2 Berabere Kaldı(6/10)2

Süper Lig'nin 3. haftasında Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda konuk ettiği Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı.

VARELA HEM GOL ATTI HEM KIRMIZI GÖRDÜ

Son 15 dakika 10 kişi oynayan Kayserispor'un gollerini 14. dakikada Silvestre Varela ve 87. dakikada Ryan Mendes kaydetti. Ev sahibi ekipte ilk golü atan Varela, 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

OSMANLI DA 10 KİŞİ KALDI

İlk 3 haftada galibiyeti bulunmayan Osmanlıspor'un golleri ise 15. dakikada Souleymane Doukara ve 77. dakikada Musa Çağıran'dan geldi. Osmanlıspor'da 90+3. dakikada Tugay Kaçar kırmızı kart gördü.

OSMANLISPOR'UN İLK PUANI

Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 4 yaptı ve 9. sırada yer aldı. Osmanlıspor ise 3. haftada ilk puanını aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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