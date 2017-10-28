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Süper Lig'de Kasımpaşa Evinde Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti

SÜPER LİG'DE KASIMPAŞA EVİNDE GÖZTEPE'Yİ 3-1 MAĞLUP ETTİ

Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Göztepe'yi konuk eden Kasımpaşa, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Tarih : 28 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Süper Lig'de Kasımpaşa Evinde Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı. Kasımpaşa'nın Göztepe'yi konuk ettiği maçta kazanan, 3-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Mensah, 53. dakikada Murillo ve 79. dakikada Popov'dan geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 47. dakikada Andre Castro kaydetti.

GÖZTEPE ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI

Bu sonucun ardından zirveyi zorlayan Göztepe yara aldı ve 17 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve puanını 11 yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe evinde Beşiktaş'ı konuk edecekken, Kasımpaşa ise evinde Bursaspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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