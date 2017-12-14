Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Aralık Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya

17 Aralık Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

Kaynak: haberinburada