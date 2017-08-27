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SÜPER LİG'DE GÖZTEPE, TRABZONSPOR'U 3-2 MAĞLUP ETTİ


Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor'u 3-2 Mağlup Etti
Tarih : 27 Ağustos 2017, 01:00
Puan Ver : Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor'u 3-2 Mağlup Etti(8/10)4

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Göztepe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

JAHOVİC, GÖZTEPE'YE HAYAT VERDİ

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Tayfur, 44. dakikda penaltıdan Ghilas ve 67. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 9. dakikada Juraj Kucka ve 45. dakikada Hugo Rodallega attı.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 4'e çıkarırken, Trabzonspor 4 puanda kaldı.

Göztepe Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ile 4. haftada sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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