

Demirören, Ankara JW Marriott Oteli'nde düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya, bu sezon büyük ve kaliteli bir çekişmeye sahne olan tüm liglerde ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan kulüpleri kutlayarak başladı.







Kendilerine gösterilen güven ve destek için teşekkür eden Demirören, futbolun marka değerinin yükseltilmesi ve yüceltilmesinin öncelikli görevleri olduğunu dile getirdi.







Bunu sağlamak için önemli atılımlar yapmak zorunda olduklarını anlatan Demirören, "Futbol ile şiddet kelimesinin bırakın yan yana gelmesini, birlikte telaffuz edilmesini bile önlemeliyiz. Çirkin ve kötü tezahüratın stadyumlardan uzaklaşması için çalışmalıyız. Başkalarını suçlamak çözüme katkı sağlamıyor. Gelin hepimiz bunu engellemek için kendimize 'ben ne yapabilirim' sorusunu sorarak başlayalım." diye konuştu.







Gelecek dönemde adalet ve güven duygularının sarsılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayan Demirören, şunları kaydetti:







"Tüm yaptırım mekanizmalarını hayata geçireceğimizi buradan arz etmek isterim. Tüm paydaşların adil yarışma ortamı için bize destek olmasını rica ederim. Bu konudaki hassasiyetlerini bildiğim devlet büyüklerimizden bize her zamankinden daha çok destek olmalarını istirham ediyorum. 6222 sayılı kanunun kendisi kadar uygulama aşaması da büyük önem arz ediyor. Tüm futbol ailemizi bu konuda hassas ve sorumlu davranmaya davet ediyorum. Günlük hesaplarla, kişisel çıkarlarla yapılacak açıklama ve söylemlerle bunlara paralel eylem ve uygulamalar, futbola en çok zarar veren şeyler. Söyledikleriyle değil yaptıklarıyla anılan insanlar olalım. Ben ve yönetim kurulum, önümüzdeki sezon yasa ve yönetmeliklerin eksiksiz uygulanmasını sağlayacağız."