Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

TOLGA CİĞERCİ ŞOV YAPTI

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki gollerini 41. dakikada ve 71. dakikada Tolga Ciğerci, 83. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis kaydetti.

EN SON 8 SEZON ÖNCE 3'TE 3 YAPMIŞLARDI

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başladı. Galatasaray 2009/2010 sezonundan sonra ilk kez lige 3'te 3 yaparak başlamış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Demir Grup Sivasspor ise 4. haftada sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Kaynak: haberinburada