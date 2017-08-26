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SÜPER LİG'DE GALATASARAY, SİVASSPOR'U 3-0 YENEREK 3'TE 3 YAPTI


Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 Yenerek 3'te 3 Yaptı
Tarih : 26 Ağustos 2017, 01:10
Puan Ver : Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 Yenerek 3'te 3 Yaptı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

TOLGA CİĞERCİ ŞOV YAPTI

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki gollerini 41. dakikada ve 71. dakikada Tolga Ciğerci, 83. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis kaydetti.

EN SON 8 SEZON ÖNCE 3'TE 3 YAPMIŞLARDI

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başladı. Galatasaray 2009/2010 sezonundan sonra ilk kez lige 3'te 3 yaparak başlamış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Demir Grup Sivasspor ise 4. haftada sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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