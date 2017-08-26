SÜPER LİG'DE GALATASARAY, SİVASSPOR'U 3-0 YENEREK 3'TE 3 YAPTI
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
TOLGA CİĞERCİ ŞOV YAPTI
Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki gollerini 41. dakikada ve 71. dakikada Tolga Ciğerci, 83. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis kaydetti.
EN SON 8 SEZON ÖNCE 3'TE 3 YAPMIŞLARDI
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başladı. Galatasaray 2009/2010 sezonundan sonra ilk kez lige 3'te 3 yaparak başlamış oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Demir Grup Sivasspor ise 4. haftada sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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