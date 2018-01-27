SÜPER LİGDE GALATASARAY EVİNDE OSMANLISPOR'U KONUK EDECEK
Spor Toto Süper Ligde Galatasaray evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı HalilUmut Meler yönetecek.
11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Tortol, Mehmet Güven, Serdar, Musa, Regattin, Umar
Kaynak: haberinburada
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