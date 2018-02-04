Merve Boluğur: Bomba Gibi Geliyorum
Fatih Terim: Oyun Anlayışımız Yerinde Değildi
Galatasaray Maçında Olay Yaratan Penaltı Kararı!
Galatasaray'da Yıldız Futbolcu Cezalı Duruma Düştü
Galatasaray Fırsat Tepti!
Sivasspor İle Galatasaray Kulübeleri Arasında Tartışma Yaşandı
İtalyan Devi Juventus Gol Olup Yağdı!
Amedspor, Mehmetçik Pankartıyla Sahada
Emre Belözoğlu Çıldırdı! Hakeme Küfür Etti, Oyundan Atıldı
Süper Ligde Galatasaray Deplasmanda Sivasspor İle Karşılaşacak
Medipol Başakşehir Son Dakikada Yıkıldı!
Türk Otomotiv Sektörü Şaha Kalktı! Üretim Rekoru Kırıldı
Sanal Paraların Piyasa Hacmi 454 Milyar Dolar Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Görmek İçin Akın Ettiler
Cengiz Ünder Attı, Roma Kazandı
Ergin Ataman'dan Obradovic'e: Elini Sıkmadım Çünkü Saygısızlık Yaptı
Emre Belözoğlu'ndan Anlamlı Hareket!
Devletin İmalat Yatırımlarında Aslan Payı Gıdanın
Kayserispor Kötü Seriye Ankara'da Son Verdi
Paşa Sahasında İstediğini Aldı

Süper Ligde Galatasaray Deplasmanda Sivasspor İle Karşılaşacak

SÜPER LİGDE GALATASARAY DEPLASMANDA SİVASSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Tarih : 04 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Süper Ligde Galatasaray Deplasmanda Sivasspor İle Karşılaşacak(5/10)1

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başyacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Bifouma, Emre Kılınç, Kone

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga, Donk, Yasin, Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Ligde  Galatasaray  Deplasmanda  Sivasspor  İle  Karşılaşacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER