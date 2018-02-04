SÜPER LİGDE GALATASARAY DEPLASMANDA SİVASSPOR İLE KARŞILAŞACAK
Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başyacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Bifouma, Emre Kılınç, Kone
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga, Donk, Yasin, Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar