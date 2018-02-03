SÜPER LİGDE FENERBAHÇE SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ KONUK EDECEK
Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Ligin 20 haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Neustadter, Isla, Josef, Oğuz Kağan, Valbuena, Dirar, Alper, Soldado
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, İssah, Khalili, Ahmet İlhan, Sessegnon, Jailton
Kaynak: haberinburada
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