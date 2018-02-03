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Süper Ligde Fenerbahçe Sahasında Gençlerbirliği'ni Konuk Edecek

SÜPER LİGDE FENERBAHÇE SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ KONUK EDECEK

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

Tarih : 03 Şubat 2018, 18:50
Puan Ver : Süper Ligde Fenerbahçe Sahasında Gençlerbirliği'ni Konuk Edecek(6/10)2

Süper Ligin 20 haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Neustadter, Isla, Josef, Oğuz Kağan, Valbuena, Dirar, Alper, Soldado

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, İssah, Khalili, Ahmet İlhan, Sessegnon, Jailton

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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