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Süper Ligde Fellaini bombası patladı

SÜPER LİGDE FELLAİNİ BOMBASI PATLADI

İtalyan basını, ünlü futbolcu Fellaini'nin Manchester United ile sözleşme yenilemeyeceğini ve Galatasaray'a yakın olduğunu yazdı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 14:10
Puan Ver : Süper Ligde Fellaini Bombası Patladı(10/10)6

İtalya'da yayın yapan ünlü La Gazzetta Dello Sport Gazetesi özel bir transfer raporu haberi hazırladı. Yaz döneminde Avrupa başta olmak üzere Çin ve MLS gibi liglerde olabilecek transfer potansiyelleri sıralandı.

Burada da ilginç bir detay dikkat çekti. İtalyan gazeteye göre, Belçikalı orta saha Marouane Fellaini'nin Galatasaray'a yakın olduğu yazıldı.

"MANCHESTER'I REDDEDİP GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ"

Avrupa'da birçok ünlü ismin sıralandığı bu transfer haberinde Fellaini ile alakalı şu ifadeler kullanıldı: "Fellaini, Manchester United ile yeni sözleşme imzalamayı kabul etmedi, Galatasaray'a 'evet' dedi".

2 tam sayfa halinde verilen bu transfer haberlerinde Ibrahimovic, Iniesta, Wilshere, Yaya Toure ve Juanfran gibi birçok yıldız futbolcuyla beraber Fellaini'nin transfer haberinin de verilmesi ilginç bir detay oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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