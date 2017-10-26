Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

SÜPER LİGDE EN ÇOK TARAFTARI BULUNAN TAKIM GALATASARAY


Süper Ligde En Çok Taraftarı Bulunan Takım Galatasaray
Tarih : 26 Ekim 2017, 14:30
Puan Ver : Süper Ligde En Çok Taraftarı Bulunan Takım Galatasaray(8/10)4

Habertürk'te yayınlanan "Nedir ne değildir" programında Türkiye'nin taraftar portresi üzerine yapılan çalışmanın sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'de en çok taraftarı olan kulüp ve en sevilmeyen kulüpler ortaya çıktı.

İşte yapılan çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar;

EN ÇOK TARAFTAR GALATASARAY'DA

Süper Lig'de en çok taraftarı olan takım 2016 yılında yapılan araştırmaya göre %32.5 ile Galatasaray. Galatasaray'ı %30.4 ile Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş ise %16.5 ile 3. sırada yer alıyor.

EN SEVİLMEYEN TAKIM FENERBAHÇE

Habertürk'ün araştırmasına göre "En sevmediğiniz takım hangisi?" sorusuna futbolseverler %22.2 ile en çok Fenerbahçe cevabı verdi. Onu %19.5 ile Galatasaray takip ederken, 10.6 ile Trabzonspor 3. sırada ve Beşiktaş sadece 2.7'lik oy oranı ile 4. sırada.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Ligde  En  Çok  Taraftarı  Bulunan  Takım  Galatasaray    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER