SÜPER LİGDE EN ÇOK TARAFTARI BULUNAN TAKIM GALATASARAY
Habertürk'te yayınlanan "Nedir ne değildir" programında Türkiye'nin taraftar portresi üzerine yapılan çalışmanın sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'de en çok taraftarı olan kulüp ve en sevilmeyen kulüpler ortaya çıktı.
İşte yapılan çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar;
EN ÇOK TARAFTAR GALATASARAY'DA
Süper Lig'de en çok taraftarı olan takım 2016 yılında yapılan araştırmaya göre %32.5 ile Galatasaray. Galatasaray'ı %30.4 ile Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş ise %16.5 ile 3. sırada yer alıyor.
EN SEVİLMEYEN TAKIM FENERBAHÇE
Habertürk'ün araştırmasına göre "En sevmediğiniz takım hangisi?" sorusuna futbolseverler %22.2 ile en çok Fenerbahçe cevabı verdi. Onu %19.5 ile Galatasaray takip ederken, 10.6 ile Trabzonspor 3. sırada ve Beşiktaş sadece 2.7'lik oy oranı ile 4. sırada.
Kaynak: haberinburada
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