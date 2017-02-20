Irina Shayk Mert Alaş'a Doğum Günü Kutlaması
Tbmm Başkanı'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Evde Engelli Bakana Ayda 960 Lira!
Tüketirken Dikkat Edin Yoksa...
Süper Lig'de Düşme Hattı Kaynıyor
Volvo'nun Çinli Sahibi Jet Fadıl'ın Eski Firmasına Talip!
Rus Askerlere Bombalı Araçla Saldırı!
Canlı Yayına Çıkan Koca: Eşim Beni 3 Farklı Erkekle ...
Mhp'den Chp'ye Sert Cevap
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'dolandırıcılık' Uyarısı
Kömürlükten Bin 300 Metrekarelik Tesise Yükseliş!
Bingöl'de 1,5 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
4 Astsubay Gözaltına Alındı
Lig Yeni Başlıyor
Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Bire Bir!
Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü
İran'dan Türkiye'ye Sert Tepki
Yeni Nokia 3310'dan İlk Sızıntı!
Meteoroloji'den İstanbul Ve Bu İller İçin Kritik Uyarı!
Ak Parti'den Referandum İçin 3İ Formülü

süper lig'de düşme hattı kaynıyor

SÜPER LİG'DE DÜŞME HATTI KAYNIYOR

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren takımların 21. hafta maçlarında Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor rakipleriyle berabere kalırken, Adanaspor ise Osmanspor'a 5-1'lik skorla mağlup oldu.

Tarih : 20 Şubat 2017, 15:52
Puan Ver : Süper Lig'de Düşme Hattı Kaynıyor(7/10)7


Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne olurken, ligin alt tarafı da kaynamaya devam ediyor.



Kümede kalma savaşı veren takımlardan Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak 20 puanla 16. sırada yer alırken, Gaziantespor ise Medipol Başakşehir deplasmanından 1 puanla ayrılmasına rağmen ligin son sırasından kurtulamadı. Düşme hattında puan kaybeden tek takım Adanaspor oldu. Osmanlıspor'a 5-1 gibi farklı skorla mağlup olan Adana ekibi, topladığı 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Son 4 karşılamada sadece 1 galibiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor ise, 21 puanla potanın 1 puan üstünde mücadele veriyor. Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle son haftaların çıkış yakalayan ekibi haline gelen Kayserispor, oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşma yolunda önemli adımlar atmış durumda.



RİZE ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Süper Lig'de dalgalı bir tablo çizen mavi-yeşilli takım, düşme hattından kurtulma yolunda en şanslı ekip konumunda bulunuyor. 20 puanla Aytemiz Alanyaspor'un sadece 1 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, alacağı galibiyetlerle alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Çaykur Rizespor, bir sonraki hafta evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, ligin 23. haftasında ise Beşiktaş'a konuk olacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Süper  Lig  De  Düşme  Hattı  Kaynıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER