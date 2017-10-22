SÜPER LİGDE BU SEZON BİR İLK YAŞANDI
Süper Ligde Sivasspor, evinde Bursaspor'la golsüz berabere kaldı. Bu mücadele, bu sezon 0-0 biten ilk maç oldu.
Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Bursaspor'la yenişemedi: 0-0.
Özellikle son bölümleri tempolu ve çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremedi.
Böylece Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta gol atılamadı.
Kaynak: haberinburada
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