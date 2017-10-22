Süper Ligde Sivasspor, evinde Bursaspor'la golsüz berabere kaldı. Bu mücadele, bu sezon 0-0 biten ilk maç oldu.

Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Bursaspor'la yenişemedi: 0-0.

Özellikle son bölümleri tempolu ve çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremedi.

Böylece Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta gol atılamadı.

Kaynak: haberinburada