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Süper Ligde bu sezon bir ilk yaşandı

SÜPER LİGDE BU SEZON BİR İLK YAŞANDI

Süper Ligde Sivasspor, evinde Bursaspor'la golsüz berabere kaldı. Bu mücadele, bu sezon 0-0 biten ilk maç oldu.

Tarih : 22 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Süper Ligde Bu Sezon Bir İlk Yaşandı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Bursaspor'la yenişemedi: 0-0.

Özellikle son bölümleri tempolu ve çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremedi.

Böylece Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta gol atılamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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