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SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA İLE 2-2 BERABERE KALDI


Süper Lig'de Beşiktaş, Kasımpaşa ile 2-2 Berabere Kaldı
Tarih : 19 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Süper Lig'de Beşiktaş, Kasımpaşa İle 2-2 Berabere Kaldı(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

PERDEYİ BABEL AÇTI, TREZEGUET KAPATTI

Beşiktaş, 7. dakikada Ryan Babel'in golüyle öne geçti. Kasımpaşa, Markus Neumayr'ın 23. dakikada gelen golüyle eşitliği sağladı. Anderson Talisca, 34. dakikada Beşiktaş'ı ikinci kez öne geçiren golü kafasıyla attı. Trezeguet, 78'de Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü attı.

İlk haftayı galibiyetle geçiren Beşiktaş ve Kasımpaşa, bu beraberliğin ardından 4'er puana yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Akhisar deplasmanına gidecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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