Spor Toto Süper Lig 9. hafta kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, son dakikada eski futbolcusu Kerim Frei'ın attığı golle yıkıldı. Ancak 90+3'te Tosic'in kafa golü siyah beyazlıların 1 puanı kurtarmasını sağladı. Beşiktaş ligde üst üste 4. maçından da galibiyet çıkartamadı.

İLK YARI GOLSÜZ BERABERE TAMAMLANDI

Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçilirken Beşiktaş, Başakşehir karşısında bu sezon ligde en fazla şut çektiği ilk yarıyı oynadı (10) ancak sadece 1 isabet bulabildi.

89'DA KERİM FREİ BAŞAKŞEHİR'İ ÖNE GEÇİRDİ

İkinci yarıda, ilk yarıya göre daha düşük bir tempoda oynanırken iki takım da gol fırsatı bulmakta zorluk yaşadı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın son anlarında gol için bastıran Başakşehir, eski Beşiktaşlı Kerim Frei'ın golüyle 89. dakikada 1-0 öne geçti.

TOSİC UZATMALARDA ATTIĞI GOLLE TAKIMINI KURTARDI

'Maç bitti' derken kazanılan köşe vuruşunda ileriye çıkan savunma oyuncusu Dusko Tosic, kafa golüyle topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

BEŞİKTAŞ LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Beşiktaş bu sonuçla beraber Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarının ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasında da galibiyet almayı başaramadı.

Siyah beyazlılar bu sonucun ardından 15 puana ulaşırken Başakşehir puanını 17 yaptı. Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken Medipol Başakşehir sahasında Akhisarspor'u ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada