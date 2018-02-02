SÜPER LİGDE BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA BURSASPOR İLE KARŞILAŞACAK
Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.
Süper Ligde Beşiktaş deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BURSASPOR: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf, Badu, Bostock, Aziz, Delarge, Stancu
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo
Kaynak: haberinburada
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