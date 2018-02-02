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Süper Ligde Beşiktaş Deplasmanda Bursaspor İle Karşılaşacak

SÜPER LİGDE BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA BURSASPOR İLE KARŞILAŞACAK

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Tarih : 02 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : Süper Ligde Beşiktaş Deplasmanda Bursaspor İle Karşılaşacak(5/10)1

Süper Ligde Beşiktaş deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BURSASPOR: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf, Badu, Bostock, Aziz, Delarge, Stancu

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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