Spor Toto Süper Lig'de üst üste dört maçtır galip gelemeyen Beşiktaş, 10. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Beşiktaş dört hafta aradan sonra galip gelirken siyah-beyazlılar'a galibiyeti Negredo'nun 88'de attığı kafa golü getirdi.

İLK GOL ERKEN GELDİ

Beşiktaş sekizinci dakikada Oğuzhan'ın asisti ve Cenk Tosun'un kaleci Haydar'ı çalımlayıp yaptığı bitirici vuruşla 1-0 öne geçti. Oyuna golden sonra denge gelirken ev sahibi hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı.

WELLİTON'IN MÜKEMMEL GOLÜ EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Bu ataklardan birinde kazanılan korner sonrasında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top Junior Fernandes'in önüne düştü, Fernandes'in pasında ise Welinton ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşa imza atarak 26'da skoru eşitledi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN MÜDAHALELERİ ETKİLİ OLDU

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle noktalanırken ikinci devrede Beşiktaş ağırlığını koysa da aradığı pozisyonları bulamadı. Caner'in cezası nedeniyle Adriano savunmanın solunda görev yaparken iki haftadır Oğuzhan'ın yerine 11'de başlayan Tolgay bu kez yerini Kaptan'a bıraktı. Oğuzhan bir asist yaparken 65'te yerini Tolgay'a bıraktı.

NEGREDO SİFTAHI YAPTI

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo ise Alanyaspor maçıyla siftahı 10. haftada yaptı. 79'da Talisca'nın yerine oyuna giren Negredo 88'de Adriano'nun ortasında skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN 4 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

2-1 biten maçın ardından Beşiktaş, ligdeki 4 maçlık galibiyet özlemini bitirerek yeniden üç puanla tanıştı. Siyah-beyazlı ekip 18 puana yükselirken maç fazlasıyla, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer aldı. Alanyaspor ise 11 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada