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SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ, BURSASPOR'U 2-1 YENDİ


Süper Lig'de Beşiktaş, Bursaspor'u 2-1 Yendi
Tarih : 26 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Süper Lig'de Beşiktaş, Bursaspor'u 2-1 Yendi(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Beşiktaş bu sonuçla 7 puana yükselirken, Bursaspor 3 puanda kaldı.

PERDEYİ TOSİC AÇTI

Geçen hafta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Kara Kartal, taraftarıyla uzun bir aranın ardından buluşmanın sevincini yaşadığı maçta 18. dakikada Tosic ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkten aşırtılan topu Tosic tamamladı.

DELARGE OYUNA DENGEYİ GETİRDİ

Sık sık duran oyunda Bursaspor 23. dakikada eşitliği yakaladı! Barış'ın pasında Beşiktaş savunmasından seken topla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Stancu, sağında bomboş durumdaki Delarge'ı gördü. Delarge da bu ikramı geri çevirmeyip skoru eşitledi: 1-1.

SKORU ATİBA TAYİN ETTİ

İkinci yarıda baskıyı arttıran ve taraftarının da desteğini arkasına Beşiktaş, ilk golün asistini yapan Atiba ile yeniden öne geçti. 64. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Pepe'nin kafa vuruşunda kaleci Harun'dan seken topu çapraz pozisyonda Atiba tamamladı ve Beşiktaş 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

MEDEL SAHNE ALMADI

Geride kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştirme şansı buldu ancak sonuç değişmedi. Şenol Güneş yeni transferlerden Negredo'yu 72. dakikada oyuna alırken Medel ile Lens maçı kulübede tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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