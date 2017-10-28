SÜPER LİGDE BAŞAKŞEHİR, UZATMALARDA BULDUĞU GOLLE AKHİSARSPOR'U 2-1 YENDİ
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında son dakikada gelen golle 1 puanla dönmek zorunda kalan Medipol Başakşehir, sahasında Akhisarspor karşısında zorlansa da uzatmada üç puanı aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında yara almaktan son anda kurtulan Medipol Başakşehir'in golleri Emre Belözoğlu ve Mossoro'dan gelirken, Teleset Mobilya Akhisarspor'un sayısını Paulo Henrique attı.
GOLÜ ERKEN BULAN BAŞAKŞEHİR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
Karşılaşmaya iyi başlayan Medipol Başakşehir, henüz 6. dakikada öne geçmeyi başardı. Bu golden sonra tempoyu düşüren ve oyununu rakibine kabul ettiren ev sahibi ekip, ilk yarıda etkili hücumlar gerçekleştirdi. Ancak ikinci golü bulamayan Medipol Başakşehir, soyunma odasına tek farklı galibiyetle girdi.
AKHİSARSPOR İKİNCİ YARIDA TOPARLANDI
İkinci yarıda bambaşka bir Teleset Mobilya Akhisarspor vardı sahada. Beraberlik golü için ikinci yarının başlama düdüğü ile birlikte saldıran konuk ekip, ilk 15 dakikada net fırsatlar üretti. Kaçırılan birkaç net fırsatın ardından eşitliği sağlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, maçın kalan bölümü kendi yarı sahasında kabullendi.
MOSSORO UZATMADA GALİBİYETİ GETİRDİ
Medipol Başakşehir'in baskısına direnen konuk ekip, tam İstanbul'dan bir puanla dönüyorum derken sahneye Mossoro çıktı. Uzatmada gelen gol üç puanı Medipol Başakşehir'e kazandırdı.
Bu kritik galibiyetle puanını 20 yapan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla da olsa Galatasaray ile arasından puan farkını 3'e indirdi. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 17 puanla 5. sırada yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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