SÜPER LİG'DE ATİKER KONYASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ 3-0 YENDİ
Süper Lig'in 2. haftasında Atiker Konyaspor, seyircisiz maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Musa Araz (2) ve Skubic kaydetti.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynadıkları mücadelede yaşanan olaylar sebebiyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Konyaspor 3-0'lık skorla kazandı.
MUSA ARAZ ŞOV YAPTI
Karşılaşmanın 24. dakikasında Musa Araz ile öne geçen Atiker Konyaspor, 43. dakikada Nejc Skubic ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0 üstün girdi. Gollerin asistini ise Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun yaptı.
Mücadelenin 53. dakikasında ise Konyaspor, Musa Araz ile bir gol daha buldu. Golün asistini yapan isim ise ilk golde olduğu gibi Deni Milosevic oldu.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 3'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar