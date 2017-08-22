Süper Lig'de 2. haftanın kapanış mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynadıkları mücadelede yaşanan olaylar sebebiyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Konyaspor 3-0'lık skorla kazandı.

MUSA ARAZ ŞOV YAPTI

Karşılaşmanın 24. dakikasında Musa Araz ile öne geçen Atiker Konyaspor, 43. dakikada Nejc Skubic ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0 üstün girdi. Gollerin asistini ise Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun yaptı.

Mücadelenin 53. dakikasında ise Konyaspor, Musa Araz ile bir gol daha buldu. Golün asistini yapan isim ise ilk golde olduğu gibi Deni Milosevic oldu.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 3'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada