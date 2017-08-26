Spor Toto Süper Ligi'nin 3. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, son dakikalarda bulduğu golle Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

NASRİ GOLLE BAŞLADI

Yeni transfer Samir Nasri, maça ilk 11 başlarken 20. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Antalyaspor ile ilk maçında ilk golünü atan Nasri'ye asist yapan futbolcu ise Samuel Eto'o oldu.

PENALTI İTİRAZI

Evkur Yeni Malatyaspor'un golü ise 87. dakikada Khalid Boutaib'ten geldi. Ev sahibi ekip, 86. dakikada yaşanan pozisyonda hakem Barış Şimşek'e yoğun şekilde itirazda bulundu ancak karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi.

Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 4'e çıkarttı. Antalyaspor ise lige istediği gibi başlayamadı ve 3 maç sonunda 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 2 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada