Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Süper Lig'de Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER LİG'DE ANTALYASPOR, EVKUR YENİ MALATYASPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI

Süper Lig'de Antalyaspor, yeni yıldızı Samir Nasri'nin golle tanıştığı maçta Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 22:40
Puan Ver : Süper Lig'de Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor İle 1-1 Berabere Kaldı(8/10)4

Spor Toto Süper Ligi'nin 3. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, son dakikalarda bulduğu golle Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

NASRİ GOLLE BAŞLADI

Yeni transfer Samir Nasri, maça ilk 11 başlarken 20. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Antalyaspor ile ilk maçında ilk golünü atan Nasri'ye asist yapan futbolcu ise Samuel Eto'o oldu.

PENALTI İTİRAZI

Evkur Yeni Malatyaspor'un golü ise 87. dakikada Khalid Boutaib'ten geldi. Ev sahibi ekip, 86. dakikada yaşanan pozisyonda hakem Barış Şimşek'e yoğun şekilde itirazda bulundu ancak karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi.

Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 4'e çıkarttı. Antalyaspor ise lige istediği gibi başlayamadı ve 3 maç sonunda 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 2 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Lig  De  Antalyaspor  Evkur  Yeni  Malatyaspor  İle  1-1  Berabere  Kaldı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER