SÜPER LİGDE ALANYASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ 4-1'LE GEÇTİ
Süper Ligde Alanyaspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti, puanını 10'a yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor kendi evinde Gençlerbirliği'ni 4-1'lik skorla devirdi, 2'de 2 yaptı.
Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmaya atak başlayan Akdeniz temsilcisi 9'da Mbilla ve 21'de Fernandes'in golleriyle ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-0 önde girdi. 58'de sahne alan Trabzonspor maçının flaş ismi Vagner Love 58'de farkı 3'e çıkardı: 3-0. 65'te Ahmet İlhan Başkent ekibini umutlandırdı: 3-1.
WAGNER LOVE'DAN HARİKA GOL
75'te Ahmet İlhan'a dirsek atan Tzavellas kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90'da bir kez daha sahne alan Love röveşatayla mükemmel bir gol atarak skoru belirledi: 4-1. Brezilyalı forvet böylece 7 maçta 7. golünü kaydetti.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 10'a yükseltirken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar