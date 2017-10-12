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Süper Lig'de 8.Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
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Süper Lig'de 8.hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

SÜPER LİG'DE 8.HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Milli aranın ardından bu hafta oynanacak maçlarla devam edecek olan Süper Lig'de, haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki kararları olay olan Ali Palabıyık'a maç verilmedi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Süper Lig'de 8.Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu(8/10)4

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig heyecanı yeniden başlarken Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın maçları ve hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Halis Özkahya

14 EKİM CUMARTESİ:

14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Ali Şansalan

16.30 Antalyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

15 EKİM PAZAR:

14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16 EKİM PAZARTESİ:

20.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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