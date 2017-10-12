SÜPER LİG'DE 8.HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Milli aranın ardından bu hafta oynanacak maçlarla devam edecek olan Süper Lig'de, haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki kararları olay olan Ali Palabıyık'a maç verilmedi.
Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig heyecanı yeniden başlarken Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın maçları ve hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Halis Özkahya
14 EKİM CUMARTESİ:
14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
15 EKİM PAZAR:
14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16 EKİM PAZARTESİ:
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
Kaynak: haberinburada
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