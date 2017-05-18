SÜPER LİG'DE 32. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena) ALİ PALABIYIK
20 MAYIS CUMARTESİ:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi) YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) TOLGA ÖZKALFA
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya) HALİL UMUT MELER
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena) SERKAN ÇINAR
21 MAYIS PAZAR:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye) ARDA KARDEŞLER
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena) FIRAT AYDINUS
22 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs) ÜMİT ÖZTÜRK
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs) KUTLUHAN BİLGİÇ
kaynak:sabah
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