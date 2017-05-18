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süper lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

SÜPER LİG'DE 32. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 14:47
Puan Ver : Süper Lig'de 32. Haftanın Hakemleri Belli Oldu(5/10)5


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:



YARIN:

20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena) ALİ PALABIYIK



20 MAYIS CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) TOLGA ÖZKALFA

19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya) HALİL UMUT MELER

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena) SERKAN ÇINAR



21 MAYIS PAZAR:

16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye) ARDA KARDEŞLER

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena) FIRAT AYDINUS



22 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs) ÜMİT ÖZTÜRK

20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs) KUTLUHAN BİLGİÇ

 



 



kaynak:sabah








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