

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:







YARIN:



20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena) ALİ PALABIYIK







20 MAYIS CUMARTESİ:



13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi) YAŞAR KEMAL UĞURLU



16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) TOLGA ÖZKALFA



19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya) HALİL UMUT MELER



19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena) SERKAN ÇINAR







21 MAYIS PAZAR:



16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye) ARDA KARDEŞLER



19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena) FIRAT AYDINUS







22 MAYIS PAZARTESİ:



20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs) ÜMİT ÖZTÜRK



20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs) KUTLUHAN BİLGİÇ











kaynak:sabah