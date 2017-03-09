Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.







Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:







Yarın:







20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık







11 Mart Cumartesi:







13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Hüseyin Göçek







16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Mete Kalkavan







19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus







19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım







12 Mart Pazar:







16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler







19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya







19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır







13 Mart Pazartesi:







20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu







kaynak:sabah