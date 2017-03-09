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süper lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

SÜPER LİG'DE 24. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Tarih : 09 Mart 2017, 15:04
Puan Ver : Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Belli Oldu(7/10)9


Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık



11 Mart Cumartesi:



13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Hüseyin Göçek



16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Mete Kalkavan



19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus



19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım



12 Mart Pazar:



16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler



19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya



19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır



13 Mart Pazartesi:



20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



 



kaynak:sabah








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