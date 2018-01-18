SÜPER LİGDE 18. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Merkez Hakem Kurulu, ligin 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 18. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
19 OCAK
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 OCAK
13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Ümit Öztürk
21 OCAK
13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
22 OCAK
20.00 Kayserispor - Galatasaray: Cüneyt Çakır
Kaynak: haberinburada
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