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Süper Ligde 18. Hafta Hakemleri Belli Oldu

SÜPER LİGDE 18. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu, ligin 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi.

Tarih : 18 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Süper Ligde 18. Hafta Hakemleri Belli Oldu(9/10)5

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 18. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

19 OCAK

20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 OCAK

13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Ali Palabıyık

16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Ümit Öztürk

21 OCAK

13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

22 OCAK

20.00 Kayserispor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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