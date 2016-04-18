

Süper Lig puan durumunda bu hafta alınan toplu sonuçlar ile değişiklikler yaşandı. Puan durumu şampiyonluk yarışındaki takımlar açısından farklılık göstermezken, küme düşme hattında hareketlilik var. Peki Süper Lig puan durumu bu hafta nasıl şekillendi? İşte puan durumu ve alınan toplu sonuçlar







Süper Lig'de yavaş yavaş son haftalara yaklaşılırken, puan durumu her hafta yeni bir heyecan kazanıyor. Düşme hattında bulunan Kayserispor, Sivasspor, Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu'nun arasından bir tek Kayserispor kazanarak rakiplerinden bir adım öne geçti. Süper Lig puan durumunda lider koltuğunda oturan Beşiktaş haftayı kayıpsız geçerken, Fenerbahçe'de sahasında Mersin İdmanyurdu'nu yenerek puan durumunda ikinci sırada devam ediyor. Özellikle ikinci yarı yaptığı çıkışla adından söz ettiren Konyaspor bu hafta da galip gelerek 56 puanla 3. sıradaki yerini koruyor.







Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Mersin İdman Yurdu ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, Mersin İdman Yurdu'nu 4-1 yendi ve puanını 64'e çıkardı. Beşiktaş, dün karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 yenerek puanını 69'a çıkarmıştı. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 29. hafta maçlarına bugün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi. Günün son maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Mersin İdmanyurdu'nu 4 - 1 mağlup etti.







SÜPER LİG 29. HAFTA TOPLU SONUÇLAR







Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: 4-1







Kasımpaşa-Kayserispor: 1-2







Bursaspor-Akhisar Belediyespor: 0-2







Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu: 4-1







Çaykur Rizespor Osmanlıspor FK: 0-1







Eskişehirspor Torku Konyaspor:1-2







Antalyaspor Galatasaray:4-2







Medicana Sivasspor Beşiktaş: 1-2







