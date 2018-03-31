SÜPER LİG FUTBOLCUSUNUN UYANIKLIĞI İŞE YARAMADI, GOLÜ YEDİLER
Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz, Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakibin kazandığı serbest vuruşta barajın arkasına yattı ancak çabaları fayda etmedi.
Malatyaspor - Gençlerbirliği mücadelesinde ilginç anlar yaşandı.
Karşılaşma 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile giderken ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor, tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı.
BARAJIN ARKASINA UZANDI
Gençlerbirliği oyuncu Ahmet Oğuz ise barajın arkasına uzandı ve olası golü engellemek istedi. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, Ahmet Oğuz'u uyardı ve ayağa kalkmasını söyledi.
AYTAÇ KARA GOLÜ ATTI
Daha sonra topun başına geçen Aytaç Kara, sağ köşeden ağları buldu ve takımı adına 1-1'lik eşitliği sağladı.
Kaynak: Ajansspor
Kaynak: haberinburada
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