SÜPER LİG EKİBİNDEN HAMZA HAMZAOĞLU SÜRPRİZİ
Beş haftadır galibiyet alamayan Alanyaspor'da yönetim, teknik direktör Safet Susic'in yerine Hamza Hamzaoğlu'yu getirmeyi hedefliyor.
Alanyaspor'da teknik diretkör Safet Susic'le yolların ayrılacağı konuşulurken, Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Reşit Akçay ile temasa geçildi.
LİSTENİN BAŞINDA HAMZA HAMZAOĞLU BULUNUYOR
Ajanspor'un haberine göre; Mustafa Reşit Akçay'dan olumlu karşılık alan Antalya ekibinde listenin başında ise Hamza Hamzaoğlu bulunuyor.
Susic ile yakın arkadaşlığı bulunan Hamza Hamzaoğlu'nun ilk görüşmede teklife sıcak bakmadığı ancak turuncu-yeşilli yönetimin ısrarcı olması sebebiyle kararından vazgeçerek anlaşma olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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