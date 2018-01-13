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Süper Lig ekibi Sow transferinde sona yaklaştı

SÜPER LİG EKİBİ SOW TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞTI

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Moussa Sow'un transferinde sona yaklaştı.

Tarih : 13 Ocak 2018, 07:10
Puan Ver : Süper Lig Ekibi Sow Transferinde Sona Yaklaştı(8/10)4

Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sow'un kiralık olarak transferi konusunda epey mesafe katettiklerini söyledi.

"KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI"

Senegalli oyuncunun kulübü El-Ahli Dubai ve menajeriyle büyük ölçüde anlaştıklarını vurgulayan Parlakay, "Sow'un transferi konusunda küçük pürüzler kaldı. Dün gece menajeriyle uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Onları gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Parlakay, gündemdeki diğer isimler Kazakistan'ın Astana Kulübünden Patrick Twumasi ve Kardemir Karabüksporlu Andre Poko için de görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

"TWUMASI İÇİN ASTANA KULÜBÜNE TEKLİFİMİZİ SUNDUK"

Twumasi için Astana Kulübünün yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğine dikkati çeken Parlakay, "Son olarak Astana Kulübüne teklifimizi sunduk. Onlara düşünmeleri için 24 saat süre vermiştik. Teklifimize olumlu yanıt vermemeleri halinde transferden vazgeçeceğimizi ilettik. Astana Kulübü bunun karşılında bizden bir iki gün süre istedi. Bunu kabul ettik. Astana Kulübünün vereceği yanıtı bekliyoruz." diye konuştu.

Parlakay, Kardemir Karbükspor'dan Poko için de oyuncunun menajeriyle görüştüklerini, bu transfer için beklemede olduklarını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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