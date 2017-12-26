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Süper Lig ekibi, hocasını kovdu

SÜPER LİG EKİBİ, HOCASINI KOVDU

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Safet Susic'in görevine son verdi.

Tarih : 26 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Süper Lig Ekibi, Hocasını Kovdu(6/10)2

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Saffet Susiç ile yollarını ayırdı. Alanyaspor'dan resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Akdeniz ekibi son olarak cuma günü Antalyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Boşnak teknik adam Susic, dün bavul alışverişinde görüntülenmiş ve bu durum takımdan ayrılacağına yorulmuştu.

EN GÜÇLÜ ADAY HAMZAOĞLU

İlk olarak Galatasaray'dan ayrılan Igor Tudor'a giden Alanyaspor yönetimi, Hırvat teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.

Akdeniz ekibinde yeni hoca için en güçlü aday Hamza Hamzaoğlu.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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