SÜPER LİG 18 VE 19. HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18 ve 19. hafta müsabakalarının programı açıklandı.
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18 ve 19. hafta müsabakalarının programı açıklandı.
Programlar şöyle;
18. HAFTA
19.01.2018
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.01.2018
14.00 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği16.30 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor19.30 Fenerbahçe - Göztepe
21.01.2018
14.00 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor14.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor16.30 Bursaspor - Medipol Başakşehir19.30 Antalyaspor - Beşiktaş
22.01.2018
Kayserispor - Galatasaray
19. HAFTA
26.01.2018
20.00: Beşiktaş-Kasımpaşa
27.01.2018
14.00: Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor16.30: Göztepe-Kayserispor19.30: Galatasaray-Osmanlıspor
28.01.2018
14.00: Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor14.00: Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor16.30: Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor19.30: Trabzonspor-Fenerbahçe
29.01.2018
20.00: Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor
Kaynak: haberinburada
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