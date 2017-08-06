SÜPER KUPA'YI BEŞİKTAŞ'I 2-1 YENEN ATİKER KONYASPOR KAZANDI
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Atiker Konyaspor, Turkcell Süper Kupa 2017'de karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Konyaspor, Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
KUPAYI GETİREN GOL 90'DA GELDİ
Atiker Konyaspor 33. dakikada Abdou Traore'nin golüyle öne geçerken, Beşiktaş'ın beraberlik sayısı 78. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Konyaspor'da 90. dakikada kazanılan penaltıda topun başına gelen Skubic ağları sarstı ve takımına kupayı getiren isim oldu.
2-1'lik skorla birlikte Konyaspor tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.
Kaynak: haberinburada
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