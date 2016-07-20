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süper kupa'nın bilet fiyatları açıklandı

SÜPER KUPA'NIN BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

TFF, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray arasında Konya'da oynanacak Süper Kupa maçının organizasyon detaylarını açıkladı.

Tarih : 20 Temmuz 2016, 17:20
Puan Ver : Süper Kupa'nın Bilet Fiyatları Açıklandı(5/10)5


Beşiktaş ile Galatasaray arasında 13 Ağustos 2016 tarihinde oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı bugün TFF'nin Beykoz Riva'da yer alan idari merkezinde yapıldı.



TFF Genel Sekreter Vekili Özcan Şepik yönetiminde yapılan toplantıya Beşiktaş ve Galatasaray yöneticileri, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu yetkilileri ve TFF çalışanları katıldı.



Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa'nın bilet fiyatları Kale Arkaları (Kuzey ve Güney - ikinci kategori) 75 TL, Maraton Tribünü ve Kapalı Tribün (Doğu ve Batı - Birinci kategori) 150 TL olarak belirlendi.



Bilet satışı önümüzdeki günlerde TFF'nin bilet satış sitesi olan bilet.tff.org üzerinde başlayacak. TC Kimlik Numaraları'yla yapılacak satışta bir kişi en fazla iki bilet alabilecek.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki dağılımı ise şu şekilde oldu:



Beşiktaş: Doğu ve Güney Tribünleri



Galatasaray: Batı ve Kuzey Tribünleri



Turkcell Süper Kupa'yı stadyumda seyretmek isteyen Gazilerimiz ve engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak.







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