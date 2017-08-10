SÜPER KUPA'DAKİ OLAYLARDAN CEZA ALAN BEŞİKTAŞ, İTİRAZ EDECEK
Beşiktaş, başkan Fikret Orman'ın aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezası ve Süper Kupa'da çıkan olaylar nedeniyle alınan 1 maçlık seyircisiz oynama cezasına itiraz edeceğini açıkladı.
Beşiktaş, Süper Kupa'da yaşanan taraftar ve saha olayları nedeniyle aldığı 1 maç seyircisiz oynama cezası ve başkan Fikret Orman'ın spormentiğe aykırı açıklamar nedeniyle aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasına itiraz edileceğini duyurdu.
TAHKİM'E GİDİYORLAR
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Süper Kupa maçında yaşananlar nedeniyle Kulübümüz ve Başkanımız Fikret Orman ile ilgili haksız kararlarına yönelik bugün Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulacak ve yasal süreç sonuçlandıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Süper Kupa Finali'nin ardından 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin TL para cezası almıştı. Başkan Fikret Orman'a ise sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 30 bin TL para cezası kesilmişti.
Kaynak: haberinburada
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