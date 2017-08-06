SÜPER KUPA'DAKİ BEŞİKTAŞ-ATİKER KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Turkcell Süper Kupa'da 2016-2017 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor kozlarını paylaşacak. Saat 20:45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Cenk Tosun.
Atiker Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Ferhat, Moke, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Mehdi, Fofana, Ömer Ali, Traore, Milosevic
Kaynak: haberinburada
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